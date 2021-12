Mariborčanka je imela v soboto startno številko dve. Na progi ni naredila večje napake, a je v cilju zaostala 75 stotink sekunde za Nemko Kiro Weidle, ki je odprla tekmo. Štuhčeva si je na koncu tako kot v petek mesto delila z Norvežanko Ragnhild Mowinckel. Obe smučarki sta na progi za zmagovalko zaostali dve sekundi in 19 stotink.

Italijanka Sofia Goggia je sezono odprla na najboljši možni način. Ponovila je dosežek Ilke Štuhec, ki je pred petimi leti v Lake Louisu zmagala na obeh smukih v kanadskem Skalnem gorovju.

Druga slovenska predstavnica Maruša Ferk, ki ni del slovenske reprezentance, je nastopila s številko 39. Smučala je bolje kot v petek in cilj prečkala z zaostankom 2,74 sekunde, kar je pomenilo končno 25. mesto in prve točke v sezoni.

»To še vedno ni vožnja, ki sem jo sposobna prikazati na treningih. To je po eni strani super, po drugi pa mi ne pomaga kaj dosti, če tega ne znam pokazati tudi na tekmi. Sama proga je bila v veliko boljšem stanju. Bila je sicer slabša vidljivost in na nekaterih mestih je bila proga precej bolj nemirna, a sneg je bil v veliko boljšem stanju. Kar se pa tiče uvrstitve na treningu, je to zgolj trening. Te vožnje so vseeno hitrejše od tiste, ne gre za neke neizkoriščene rezerve,« je sporočila 31-letna Štuhčeva. Na edinem preizkusu smukaške proge je zaostala zgolj za Goggio.

V narodnem parku Banff bo drevi z začetkom ob 18.30 po srednjeevropskem času na sporedu še prvi ženski superveleslalom od devetih. Ferkova bo na startu nosila številko 26, Štuhčeva pa številko 39.

Alpski smučarji so v Koloradu v ZDA v soboto opravili z drugim smukom v sezoni. Po ničlah na obeh superveleslalomih sta bila Slovenca znova del najboljše trideseterice. Martin Čater je bil 13., Boštjan Kline 17., Miha Hrobat je ostal brez smukaških točk na 33. mestu.

Norvežan Aleksander Aamodt Kilde je v Beaver Creeku slavil še drugo zmago v dveh dneh.

»Z nastopom sem zadovoljen. Uspela mi je skoraj proga po planu, ki smo si ga zadali. Le v spodnjem delu sem morda izgubil nekaj desetink, kar me je stalo nekaj mest. Tam bi lahko bil bolj drzen in nesel večjo hitrost. Bil sem bolj sproščen in sem lahko delal tisto, kar smo trenirali. To je bila tista glavna razlika od prejšnjih tekem, kjer sem poskusil vse, kar se je dalo, a enostavno ni bilo hitrosti. Sprostil sem se in je bila potem prisotna tudi hitrost in sem delal tiste svoje zavoje. Sem zadovoljen,« je sporočil Čater.

»Še ena dobra smukaška vožnja. Z rezultatom in vožnjo sem zadovoljen. Nekaj rezerve je seveda še vedno bilo, a skušam ponavljati dobre stvari in tako gremo dalje. Upam na še več čim boljših voženj,« pa je poudaril Kline, ki je sezono odprl z 11. mestom na smuku v Lake Louisu.

Na progi Ptic roparic bodo drevi, tekmovanje se bo začelo ob 20.00, izpeljali še en smuk. Čater bo imel startno številko 18, Kline bo startal kot 22., Hrobat pa s številko 52.