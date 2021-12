Kot so danes sporočili iz policijske uprave Ljubljana, so včeraj opravili varovanje dveh neprijavljenih shodov. Prvi se je na Trgu republike začel okoli 10. ure, drugi pa dve uri pozneje na istem mestu in nekaj pred 14. uro so se udeleženci obeh skupaj odpravili po središču Ljubljane, najprej ob Ljubljanici, nato pa na Slovensko cesto v smeri Gosposvetske ulice.

Na prvem shodu se je po ocenah policistov zbralo okoli 150, na drugem pa 1500 ljudi. Udeleženci so bili opozorjeni, da sta shoda neprijavljena in v skladu z vladnim odlokom prepovedana, ter da so dolžni spoštovati navodila policije, so sporočili ljubljanski policisti. Večkrat so jih tudi pozvali, naj ne ogrožajo varnosti prometa.

Policisti so opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red, zagotavljali varnost udeležencev in cestnega prometa ter izvajali nadzor nad upoštevanjem odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19. Udeležence so skladno z zakonom o nalogah in pooblastilih policije opozarjali na vzdrževanje primerne razdalje in nošenje zaščitnih mask.

Zaradi ogrožanja varnosti ljudi ter javnega prometa je bil shod nekaj pred 15. uro razpuščen. Udeleženci ukazov niso upoštevali in so še naprej kršili javni red, med drugim so v policiste metali razne predmete. Zaradi hujših kršitev javnega reda je bilo sedem oseb pridržanih za čas trajanja shoda skladno z zakonom o nalogah in pooblastilih policije.