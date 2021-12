Cuomo je bil zaradi svojih dejanj v torek za nedoločen čas suspendiran. »Za pregled smo najeli ugledno odvetniško pisarno in ga odpustili. Odločitev začne veljati takoj,« so iz CNN v soboto sporočili v izjavi na Twitterju. Dodali so, da so med preverjanjem odkrili dodatne informacije.

»Ne želim, da bi se moj čas na CNN končal na takšen način, vendar sem vam že povedal, zakaj in kako sem pomagal svojemu bratu,« je 51-letni Cuomo povedal v izjavi, ki jo je v etru prebral novinar CNN Brian Stelter.

V ponedeljek so bili objavljeni dokumenti pravosodnega ministrstva države New York, ki kažejo, da je bil Chris Cuomo veliko bolj vpleten v bratovo obrambo, kot se je vedelo doslej. Med drugim je pritiskal na svoje vire, naj mu posredujejo informacije o ženskah, ki obtožujejo brata, in jih potem posredoval v guvernerjev štab. Sodeloval je tudi pri sestavljanju odgovorov na obtožbe.

Demokrat Andrew Cuomo je bil trikrat izvoljen za guvernerja, avgusta pa je odstopil, potem ko je preiskava pravosodne ministrice ameriške zvezne države New York Letitie James ugotovila, da je spolno nadlegoval najmanj 11 žensk.