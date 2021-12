Snežni plaz se je sprožil ob 13.43. Gorski reševalci so poškodovanega smučarja skupaj z zdravnikom letalcem oskrbeli na kraju, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

Po podatkih Gorske reševalne zveze Škofja Loka so bili v skupini trije turni smučarji, plaz pa jih je zajel malo pod vrhom Ratitovca. Dva sta jo odnesla brez poškodb, tretji pa je utrpel poškodbo kolena. Ker so razmere zaradi novozapadlega snega in močnega vetra v zadnjih dneh precej neugodne, svetujejo previdnost.

Tudi na policijski upravi Kranj opozarjajo na zelo aktualno nevarnost proženja snežnih plazov. Prihajajo tudi nove snežne padavine in še večje tveganje, ki naj ga vsak upošteva na svojih turah, so sporočili.