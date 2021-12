Po podatkih hrvaške avto-moto zveze Hak so poplavljene tudi številne druge ceste v Dalmaciji, nekatere so zaprte. Opozarjajo še na meglo in možne so nanose peska, zlasti na Jadranski magistrali.

Hrvaški meteorologi sicer napovedujejo, da se bo popoldne dež ponekod spremenil v sneg, padavine pa bodo trajale še ves dan.