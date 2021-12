Vreme: Danes bo oblačno s padavinami

Do večera bo dež povsod v notranjosti prešel v sneg. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, na Štajerskem in v Prekmurju pa severovzhodni veter. Temperature bodo od -1 do 4, na Primorskem od 5 do 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.