Poleg Dončića na drugi zaporedni tekmi severnoameriške košarkarske lige NBA za Dallas, ki je dobil le dva od zadnjih devetih dvobojev, zaradi bolečin v levem kolenu ni igral tudi Latvijec Kristaps Porzingis.

Gostje so vodili skozi celoten dvoboj in zanesljivo prišlo do četrte zmage v nizu. Desmond Bane je dosegel 29 točk za Memphis, ki je igral prvo tekmo, potem ko je pred dnevi proti Oklahoma City Thunder slavil zmago s 73 točkami prednosti, kar je nova najvišja zmaga v 75-letni zgodovini lige NBA.

Tyus Jones je dodal 16 točk in sedem podaj za grizlije, ki so znova igrali brez poškodovanega Ja Moranta.

Tim Hardaway Jr. je v zadnji četrtini dosegel 20 od svojih 29 točk za Dallas, ki je v zadnjih petih minutah srečanja znižal zaostanek s 15 na pet točk, bližje pa ni uspel priti. Jalen Brunson je za domače, ki so sedmi na zahodu, prispeval 15 točk, Dorian Finney-Smith pa 14.

»Lahko izgubiš voljo, če doma ne igraš dobro. Mislim, da smo psihološko močni, ker bi se lahko enostavno predali, se izgovarjali, da ni Luke in Porzingisa, ter izgubili za 20. Ampak ti fantje so se borili in si ustvarili priložnost, da se se vrnejo v igro,« je po koncu menil domači trener Jason Kidd. Dallas je sicer letos izgubil vse štiri tekme, na katerih Ljubljančan ni igral.

Denver je zmagal drugič v zadnjih treh tekmah, medtem ko je pred tem šestkrat zaporedoma izgubil. »Zmaga je najboljše zdravilo,« je po bil jasen trener Nuggets Michael Malone.

Čančar je ob zmagi Denverja, šeste ekipe zahoda, na parketu prebil 3:28 minute in v statistiko vpisal eno podajo. Dvakrat je iz igre tudi vrgel na koš, a bil nenatančen. Prvo ime Denverja je bil znova Nikola Jokić z 32 točkami, 11 skoki in petimi podajami, ki jih je dosegel v 27 minutah. Zeke Nnaji je s klopi prispeval 21 točk. Na drugi strani je bil najboljši strelec New Yorka, ki je izgubil tretjo tekmo v nizu, Julius Randles 24 točkami.

Denver bo znova na parketu v noči na torek, ko bo gostoval pri Chicago Bulls, Dallas pa v noči na sredo, ko bo gostil Brooklyn Nets.

Dvoboj prvo in drugo-uvrščene ekipe vzhodne konference, Brooklyn Nets in Chicago Bulls, so s 111:107 dobili biki. DeMar DeRozan je za zmago v zadnji četrtini dosegel 13 od svojih 29 točk, medtem ko je bil najboljši strelec ekipe z 31 točkami Zach LaVine. Pri Brooklynu, ki je letos drugič izgubil s Chicagom, je z 28 točkami in desetimi skoki do dvojnega dvojčka prišel Kevin Durant.

Prvo moštvo zahoda Golden State Warriors je na domačem parketu presenetil San Antonio Spurs, ki je zmagal s 112:107. Boston Celtics pa je v gosteh pri Portland Trail Blazers slavil kar s 145:117. Za zmagovalce sta po 31 točk prispevala Dennis Schroder in Jayson Tatum, slednji je zbral še 10 skokov.

Košarkarji Milwaukee Bucks, za katere zaradi poškodbe drugo tekmo v nizu ni igral Giannis Antetokounmpo, so prišli do sedme zaporedne zmage v domači dvorani. Tokrat so s 124:102 premagali Miami Heat. Prvi strelec Milwaukeeja je bil s 23 točkami Pat Connaughton, Bobby Portis pa se je izkazal z 19 točkami in 16 skoki.