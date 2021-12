Polovica vprašanih Evropejcev (51 odstotkov) je v raziskavi The 2021 Travel Outlook in Europe na vprašanje, če so odložili vsaj eno potovanje zaradi pandemije, odgovorila pozitivno. 57 odstotkov jih je moralo svoje potovanje načrtovati ponovno, so ta teden sporočili iz Microsofta CEE.

Medtem ko so v preteklosti popotniki raje rezervirali počitnice za več mesecev vnaprej, da bi si zagotovili najboljšo ponudbo, pa danes skoraj polovica Evropejcev (48 odstotkov) raje rezervira počitnice bližje datuma potovanja. 61 odstotkov jih kot mnogo verjetneje navaja, da rezervirajo namestitev, ki nudi prilagodljivo politiko odpovedi.

Ob tem 65 odstotkov Evropejcev pri rezervaciji potovanj izbere prilagodljive možnosti za odpoved potovanja. 23 odstotkov jih rezervira več kot eno potovanje z možnostjo odpovedi, 40 odstotkov pa jih, da bi dobili najboljšo ponudbo, še vedno opravi rezervacijo daleč vnaprej.

Raziskava je sicer zajela več kot 600 Evropejcev, starih od 18 do 65 let, s potovalnimi načrti. V letošnjem letu so njihova potovanja zaznamovali trije glavni cilji: premor za boljše duševno zdravje, pobeg od zaprtja javnega življenja in iskanje novih doživetij.

Pokazalo se je tudi, da vse več ljudi hibridno delo opravlja s katere koli lokacije, kar jim omogoča, da načrtujejo počitnice drugače in za dlje časa spremenijo počitniško destinacijo v kraj dela in sprostitve.

Več kot tretjina vprašanih (38 odstotkov) meni, da so nove razmere odprle možnosti, da se odpovedo stalnemu bivališču in živijo bolj nomadsko. Skoraj polovica (46 odstotkov) tistih, ki delajo na daljavo, je izjavila, da so lahko odšli na počitnice v obdobju, v katerem sicer ne bi mogli potovati.

Mnogi delavci na daljavo (53 odstotkov) menijo, da lahko zaradi novega načina dela potujejo bolj pogosto. To velja zlasti za generacijo milenijcev (23-38 let), katere 65 odstotkov pripadnikov potuje tako, da povezujejo oddih in delo.

Te ugotovitve potrjuje tudi raziskava Microsoft Work Trend Index, ki kaže, da so se pričakovanja delavcev in vodij glede delovnega mesta spremenila, hibridno delo - kombinacija dela na daljavo in dela v pisarni - pa bo ostalo tudi po aktualnih razmerah. Več kot devet od desetih vodij pričakuje bolj hibridne načine dela na daljši rok, prav tako ima jasna večina podjetij (83 odstotkov) danes že uveljavljene bolj prilagodljive politike dela, so še sporočili iz Microsofta.