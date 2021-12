Kot so zapisali v bonitetni agenciji, potrditev ocene in stabilni obeti odražajo njihova pričakovanja, da bo slovensko gospodarstvo trajno okrevalo zahvaljujoč pričakovanemu povečanju investicij in nadaljevanju zagona izvoza ter vodenju politik za srednjeročno stabilnost javnih financ. Pričakovanja glede slednjega izhajajo iz »fiskalne razumnosti in kredibilnosti institucij« v času pred pandemijo.

Fitch slovenskemu gospodarstvu za letos napoveduje 6,4-odstotno rast, pri čemer pričakuje, da se bo ob močni rasti domačega povpraševanja do konca leta vrnilo na predpandemijsko raven. Izvozni sektorji še naprej delujejo dobro, čeprav omejitve pri dobavi od tretjega četrtletja naprej vplivajo na določene proizvodne dejavnosti. Rast uvoza se je skladno z nepričakovano hitro rastjo zasebne potrošnje močno pospešila, ugotavlja Fitch.

Med kratkoročnimi tveganji navaja nove težave, povezane s pandemijo - delež polno cepljenih proti covidu-19 v Sloveniji je 55 odstotkov, medtem ko je povprečje EU 67 odstotkov -, kar da bi lahko poslabšalo zaupanje potrošnikov in gospodarstva. Vendar pa je večina dejavnosti v zadnjih 18 mesecih pokazala odpornost na omejitve zaradi pandemije, kar močno zmanjšuje tveganje dolgoročnih gospodarskih posledic, piše Fitch.