Ob vznožju skakalnice nekdanjega poljskega super šampiona Adama Malysza se je zbrala razgreta množica navijačev, saj covidna pravila na Poljskem ne prepričujejo zbiranja na odprtih športnih stadionih. Morda so prav navijači malce pomagali, da so se Slovenci odlično ogreli za svoje nastope in se niso pustili motiti ob številnih prekinitvah zaradi premočnega vzgonskega vetra. Cilj vsake reprezentance danes je bil, da tekmovalci skačejo konstantno. Prav nobena nacija ni bila brez napake, najmanj pa so jih na koncu storili Avstrijci, ki so zgolj za 3 desetinke točke ugnali Nemce.

Po prvi seriji sicer ni zmagalo na zmago slovenskih orlov, saj so zasedali tretje mesto. V vodstvu je bila Avstrija, ki je imela pred Slovenijo že 23,3 točke prednosti. Druga je bila Poljska. Slovenija se je ves čas držala na mestih na zmagovalnem odru. Cene Prevc, ki je otvoril tekmo za varovance Roberta Hrgote, je imel tretjo oceno svoje skupine (123,5, 104,4 točke). Tudi najbolj izkušeni mož postave Peter Prevc je skočil v bližino K točke skakalnice. S 118,5 metri je zadržal visoko mesto. Odlično se je v težkih razmerah znašel Timi Zajc. Mladi skakalec je dokazal, da je izjemen letalec. Čeprav je bil zelo nizko na hrbtišču skakalnice, je odlično izkoristil pomoč vetra in pristal pri 126 metrih. Ob lepih ocenah je za svoj nastop zbral 107,7 točke, kar je bila najboljša ocena tretje skupine tekmovalcev, Slovenija pa se je povzpela na drugo mesto. Po ne najbolj zanesljivem skoku Avstrijca Stefana Krafta, je bilo moč pričakovati, da bo Slovenija vodila že po prvem skoku. Na vrhu je bil zgolj še najboljši slovenski skakalec v zadnjih dveh sezonah Anže Lanišek. S tem pa se ni strinjala narava v Visli, saj je Lanišek dobil zeleno luč v zelo slabih vetrovnih razmerah. Žaba je imel celo najslabše razmere v prvi seriji med vsemi skakalci, zato več kot 104 metre in pol ni zmogel skočiti.

Lanišek osmoljenec dneva

Da se Slovenci niso predali, je takoj s prvim skokom nakazal Cene Prevc. Njemu so bogovi vetra vzeli tisto, kar so odvzeli Lanišku, srednji izmed bratov Prevc pa je to odlično izkoristil. 135,5 metra je pomenilo, da je Slovenija že prišla na drugo mesto, zaostanek pa zmanjšala na 12 točk. Novi vodilni so bili Poljaki. Še enkrat več je svojo vrednost na ekipnih tekmah pokazal Peter Prevc. S še enim zanesljivim skokom, je prednost za znova vodilnimi Avstrijcii zmanjšal zgolj še na točko in osem desetink in Slovenija je zopet verjela v zmago. To bi bila že 11 ekipna zmaga za Slovenijo in Peter Prevc je bil del ekipe prav pri vseh desetih zmagah do sedaj in je čakal na enajsto. Zelo blizu po temu je bil že po sedmem skoku dneva, ko je Timi Zajc še enkrat nastopil odlično.

Ni ga zmotilo niti to, da je zaradi vetra moral zapustiti zaletno rampo. V drugem poskusu je dobil zeleno luč in z odličnim skokom je pristal pri 122,5 metrih. Veselja ni mogel zadržati niti Hrgota, ki je je bil navdušen na trenerski tribuni. Po slabem skoku Daniela Huberja, je Slovenija vodila za 13,6 točke pred Nemčijo, ki se je z izjemnimi skoki v drugi seriji prebila na zmagovalni oder. Slovenski skakalci v izteku so se že pripravljali na veliko slavje, saj so bili prepričani, da bo Anže Lanišek zadržal veliko prednost. Pred nastopom slovenskega asa je najprej odlično skočil Avstrijec Stefan Kraft, ki je Avstrijo popeljal pred Nemčijo, za katero je nastopil Karl Geiger. Razlika med reprezentancama je znašala zgolj tri desetinke točke, na vrhu naleta pa zgolj še Lanišek. Žal Žaba tudi v drugo ni naredil skoka, ki jih je kazal v Ruki. Še enkrat več se mu je pripetila napaka, 111,5 metra pa je pomenilo, da je Slovenija znova zdrsnila na tretje mesto. Na koncu so za Avstrijci zaostali 8,6 točke in ostali brez 11 ekipne zmage na ekipnih tekmah za svetovni pokal.

Jutri skakalce v Visli čaka še posamična tekma za svetovni pokal, kjer bo nastopilo vseh šest Slovencev, ki so odpotovali na Poljsko.