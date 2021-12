Stranka Konkretno v svojem programu obljublja politiko povezovanja, sodelovanja in vključevanja. Napovedujejo, da bodo politični partner gospodarstva, gospodarski in družbeni razvoj pa bo njihova ključna prioriteta.

Med programskimi prioritetami v Konkretno napovedujejo prizadevanja za zeleni in digitalni prehod slovenskega gospodarstva in celotne države, ki ga nameravajo tudi subvencionirati. Hkrati napovedujejo izvedbo reforme energetskega sektorja s prehodom iz uporabe fosilnih na obnovljive vire energije. Zagovarjali bodo zapiranje Termoelektrarne Šoštanj do leta 2038.