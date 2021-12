Predlagano novelo zakona, ki so jo v zakonodajni postopek vložili poslanci SDS, NSi, SMC in poslanca narodnosti, je na seji predstavila poslanka Mojca Škrinjar (SDS). Novela ima štiri pomembne spremembe, je dejala in naštela modernizacijo ciljev vzgoje in izobraževanja, ko gre za zavezanost evropskim vrednotam ter spodbujanje radovednosti, možnost napredovanja v nazive tudi za pomočnike in pomočnice vzgojitelja v vrtcu, dopolnitev nabora osebnih podatkov za namen digitalizacije poslovanja in spreminjanje sestave sveta vrtca ali šole v korist ustanovitelja. Slednje je naletelo tudi na največ kritik nasprotnikov predloga zakona.

Sedaj svet javnega vrtca oziroma šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. Prvotni predlog spremembe zakona je predvidel povečanje števila predstavnikov ustanovitelja na pet članov od skupno enajstih. A je koalicija pripravila dopolnilo, po katerem so predvideli tri predstavnike ustanovitelja, dva predstavnika staršev in dva predstavnika zaposlenih, je pojasnila Škrinjarjeva.

Pri kompleksno sestavljenih zavodih pa bi razmerje ostalo enako, vendar se "prepušča dokončno število v določitev ustanovitvenemu aktu", je dejala.

Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Damir Orehovec je povedal, da vlada predlog novele načeloma podpira, a hkrati opozarja na nujne korekcije pri ostalih vzvodih ustanovitelja. Gre za sprejem ustanovitvenega akta, soglasje k sistemizaciji in objavi delovnih mest, mnenje k imenovanju ravnatelja, soglasje h kadrovskemu in finančnemu načrtu. Vsekakor pa sprememba sestave sveta po njegovem mnenju terja tudi prehodno določbo glede statusa delujočih svetov in do kdaj je treba spremeniti ustanovne akte.

Predlagane zakonske rešitve je podprla tudi komisija DS za šolstvo, ker po besedah državnega svetnika Rajka Fajta ocenjuje, da bi moral ustanovitelj kot financer imeti več vpliva na odločanje v svetih vzgojno-izobraževalnih zavodov. Predlog prav tako podpira združenje občin, je dodal.

Vodje ljubljanskega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič je sicer ocenila, da sprememba ne bo prinesla večje kakovosti dela v šolah in vrtcih, temveč bo povzročila večjo moč političnega delovanja.

Pedagoška stroka kritična Do predlagane novele zakona kritična pedagoška stroka. Kot opozarjajo, gre za slab in neutemeljen zakon, s katerim se podira sedanji šolski sistem. Še posebej nasprotujejo predlogu spremembe sestave svetov vrtcev in šol. Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj je poudaril, da 24.224 zbranih podpisov zaposlenih in 80 odstotkov članov združenja osnovnošolskih ravnateljev zgovorno kaže, da so proti spremembi sestave svetov vrtcev in šol. Novele zakona prav tako ne podpirajo v Skupnosti vrtcev Slovenije, ker po oceni predsednice Janje Bogataj ne prinaša novosti, ki bi spodbudile strokovno delovanje vzgojno-izobraževalnih ustanov, pač pa bi se nekatere rešitve lahko nakazovale tudi politično naravnanost. Nasprotujejo tudi napredovanju pomočnic vzgojiteljev v nazive, saj po mnenju skupnosti ne prinaša sistemskih rešitev. V Zvezi društev pedagoških delavcev Slovenije jih po besedah Danijele Makovec Radovan skrbi, da se polje vzgoje in izobraževanja skozi predlagane spremembe izkorišča za udejanjanje nekih ozkih strankarskopolitičnih interesov. Da gre pri spremembi sestave sveta za politizacijo vrtcev in šol na račun zaposlenih, je prepričan tudi Damijan Štefanc z ljubljanske filozofske fakultete. Predsednik odbora za izobraževanje Dijaške organizacije Slovenije Matic Kramberger je opozoril, da dijaki in starši najbolje poznajo delovanje šole, zato zagovarjajo enakomerno zastopanost vseh treh skupin. V opoziciji so bili ogorčeni, ker je koalicija predlog pripravila brez posvetovanja s stroko, s številnimi dopolnili, vloženimi tik pred sejo pa je popolnoma spremenila prvotni predlog, zato so zahtevali prekinitev seje in javno predstavitev mnenj o predlogu. Po številnih prekinitvah na zahtevo opozicije z namenom, da preučijo vložena dopolnila, na koncu odbor predloga sklepa LMŠ ni potrdil.