Po besedah predsednika stranke Resni.ca Zorana Stevanovića so povabili na miren, glasen upor ljudstva na Trgu republike, ki bo hkrati festival svobode. Stevanović je v svojem govoru na Trgu republike pozval k odpravi covidnih ukrepov in zamenjavi oblasti. Zanj so nesprejemljivi poskusi uzakonitve obveznega cepljenja, pa tudi kaznovanje neposlušnih in deseti protikoronski zakon. Nasprotovanje ukrepom, pa tudi cepljenju proti covidu-19 je izrazilo tudi več drugih govornikov.

Protestniki so se po približno dveh urah odpravili po mestnem središču in se nekaj časa zadrževali na Prešernovem trgu. Spremljalo jih je več policistov. Okoli 15. ure pa jih je policija zaustavila na Trgu Ajdovščina in neprijavljen shod razpustila. Protestniki so vztrajali kljub pozivom policije, naj se razidejo in naj ne ovirajo prometa. Do prerivanja med protestniki in policijo je prišlo na Miklošičevi cesti, ko jim je policija zaprla pot. Nekaj protestnikov so tudi pridržali, glavnina protestnikov pa se je ob okoli 15.30 razšla.

Ker so shodi neprijavljeni in organizator ni poskrbel za varnostne ukrepe, so za red skrbeli policisti, sodelovali so tudi vodniki psov in konjenica. Po pojasnilu Policijske uprave Ljubljana so s pozivanjem in usmerjanjem udeležencev shoda preprečevali ogrožanje ljudi in premoženja, vzdrževali javni red in mir ter zagotavljali varnost cestnega prometa.

Po poročanju N1 pa namerava notranje ministrstvo (MNZ) od domnevnih organizatorjev protestov izterjati stroške, ki naj bi jih z varovanjem shodov imela policija. Na ministrstvu so za N1 pojasnili, da »med MNZ, policijo in državnim odvetništvom potekajo vsebinska usklajevanja glede vložitve tožbenih zahtevkov zoper organizatorje neprijavljenih javnih shodov za povračilo povzročene škode policiji«.