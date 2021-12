Merklova je v danes objavljenem rednem video nagovoru Nemce znova pozvala k cepljenju. »Še enkrat vas prosim, da ta težaven virus vzamete resno,« je dejala. Četrti val pandemije covida-19 v Nemčiji je opisala kot »zelo resen« in celo »dramatičen«, saj so v nekaterih delih države intenzivne enote preobremenjene.

»Nova različica omikron je še posebej videti bolj nalezljiva kot tiste pred njo. Cepite se, pa če gre za vaš prvi ali poživitveni odmerek,« je dejala.

Merklova je sicer kot kanclerka posnela več kot 600 video nagovorov na najrazličnejše teme, od digitalizacije do antisemitizma.

Nemški parlament bo o novem kanclerju glasoval v sredo

Po 16 letih na položaju Merklova, ki si je v Nemčiji prislužila vzdevek Mutti oz. mati, predaja vajeti socialdemokratu Olafu Scholzu. Nemški parlament bo o novem kanclerju glasoval v sredo. Merklova je v preteklih dneh dejala, da bo s Scholzem kot kanclerjem »lahko mirno spala«.

Pred odhodom se je voditeljici v četrtek poklonila nemška vojska s parado. Gre za najvišjo čast, ki jo lahko civilistu v Nemčiji izkaže vojska. Slovesnosti sta se ob sicer manjšem številu povabljenih zaradi pandemije udeležila tudi Scholz in nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier.

Odhajajoča kanclerka je na slovesnosti presenetila z izborom glasbenih točk. Ob dveh bolj klasičnih skladbah je nemški vojaški orkester namreč zaigral tudi hit nemške punk pevke Nine Hagen Du hast den Farbfilm vergessen (Pozabil si barvni film) iz leta 1974 in nekdanje vzhodne Nemčije. S to izbiro naj bi se Merklova, ki je sama zrasla v vzhodni Nemčiji, poklonila svojim koreninam.

Merklova je ob tej priložnosti izpostavila vrsto kriz, s katerimi se je spopadala v času svojega vodenja države, vključno s finančno in gospodarsko krizo leta 2008 ter begunsko krizo leta 2015. Leta njenega mandata so bila »pestra in pogosto zelo zahtevna«, je ocenila. »Izzvala so me kot političarko in kot človeško bitje. In hkrati sem se vedno počutila izpopolnjeno,« je dejala.