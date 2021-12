Za pomoč italijanskih vojaških zdravstvenikov pri oskrbi covidnih bolnikov v slovenskih bolnišnicah sta se 17. novembra na delovnem srečanju v Rimu dogovorila ministra za obrambo Slovenije in Italije Matej Tonin in Lotenzo Guerini.

Priključili se bodo ekipam Slovenske vojske, ki že pomagajo na covidnih oddelkih v štirih bolnišnicah v Sloveniji, in sicer v univerzitetnih kliničnih centrih (UKC) Ljubljana in Maribor, v bolnišnicah v Celju in v Novem mestu. Po informacijah N1, ki je prvi poročal o njihovem prihodu v nedeljo, bodo italijanske zdravstvene ekipe nastanjene v Ljubljani, v bližini UKC Ljubljana.

Tonin je 17. novembra po srečanju z italijanskim kolegom Guerinijem na Twitterju zapisal, da sta se dogovorila, da bo italijanska vojska Sloveniji pomagala s 30 zdravniki in medicinskimi sestrami.