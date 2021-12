»Ta poraz je moja krivda,« je po tekmi za Dallas Morning News dejal slovenski zvezdnik, ki je v uvodnih 7:17 minute igre izgubil šest žog, in dodal: »Danes nisem imel prave energije.«

Dončić je v 35 minutah na parketu 21 točkam dodal deset skokov, a iz igre zadel le sedem od 20 poskusov ter nobenega od šestih metov za tri točke. V statistiko je vpisal še sedem podaj, obenem pa tudi sedem izgubljenih žog.

Na drugi strani je Brandon Ingram dosegel 24 točk za New Orleans, katerega košarkarji so zgrešili prvih osem metov na tekmi.

»Morali smo popraviti met, spremeniti nekaj stvari. Vedeli smo, da se moramo popraviti v obrambi in tekmecem kar se da zagreniti življenje. Mislim, da nam je tokrat uspelo,« je dejal novinec Herbert Jones, ki je nekaj časa »varoval« Dončića, večino dela pa je nad prvim zvezdnikom Dallasa opravil Garrett Temple.

Jonas Valančiunas je končal pri 14 točkah in 11 skokih, Willy Hernangomez je k zmagi dodal 12 točk in 14 skokov.

Dallas je sicer spet igral brez poškodovanega Kristapsa Porzingisa zaradi udarca v levo koleno. Jalen Brunson je dodal 16 točk za Dallas, Maxi Kleber pa 13 in devet skokov.

Naslednjo tekmo bo Dallas prav tako igral v domači dvorani, ko bo v soboto po lokalnem času gostil Memphis Grizzlies, ki so na lestvici zahodne konference mesto pred Dallasom (5.).

Kako so igrali ostali?

Joel Embiid je dosegel 28 točk in 12 skokov, Seth Curry pa 18 točk in skupaj sta na vzhodu popeljala Philadelphia 76ers do zmage z 98:96 nad Atlanto Hawks. Prvi strelec Atlante je bil Trae Young s 25 točkami in z desetimi podajami, John Collins in Danilo Gallinari pa sta za Atlanto, ki je v zadnji četrtini dosegla le devet točk, dodala vsak po 18 točk.

V New Yorku je Kevin Durant z izjemno predstavo dosegel 30 točk, deset skokov in šest podaj za Brooklyn Nets, ki so s 110:105 premagali Minnesota Timberwolves. Mrežice so zmagale še 14. na zadnjih 17 tekmah.

Ena najboljših ekip zahodne konference Utah Jazz je v domačem Salt Lake Cityju na tekmi, polni preobratov, s 137:130 premagala Boston Celtics kljub 37 točkam Jaysona Tatuma.

Za gostitelje je Donovan Mitchell zbral 34 točk in šest podaj, Mike Conley je ddoal 29 točk in sedem podaj, Rudy Gobert pa 18 točk in 12 skokov. Košarkarji Utaha so dosegli kar 27 trojk, največ v sezoni, in z razdalje metali 53-odstotno.

Derbi najboljših ekip lige pa so dobili Golden State Warriors, ki so v San Franciscu s 118:96 premagali Pheonix Suns in zaustavili njihov izjemni zmagoviti niz pri 18 slavjih.

Stephen Curry je po eni strelsko najslabših predstav v karieri tokrat popravil vtis in s 23 točkami popeljal bojevnike (19-3) do zanesljive zmage nad sonci (19-4).