Medtem ko so slovenski alpski smučarji v sezono vstopili odlično na vseh terenih olimpijske sezone v tehničnih disciplinah, so se v zadnjih dveh dneh pokazali v izjemno bledi luči na superveleslalomih v Beaver Creeku. Tako v četrtek kot petek so ostali brez točk svetovnega pokala. Pokazali so slabe in bojazljive predstave, s kakršnimi ne upravičujejo visokega proračuna in pričakovanj. Razočaranje je veliko tudi zato, ker so bile na eni najatraktivnejših prog na svetu odlične razmere za visoke startne številke, ki jih nosijo Slovenci. Sedmo zmago v svetovnem pokalu je dosegel Aleksander Aamodt Kilde, ki je postal tretji Norvežan z zmago na progi Ptic roparic. Kilde je Švicarju Marcu Odermattu preprečil dve zmagi v dveh dneh, potem ko ga je ugnal za tri stotinke. Tretji je bil presenetljivo Američan Travis Ganong. Marco Odermatt je na začetku sezone pokazal najboljšo pripravljenost in prepričljivo vodi tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Prvi smuk sezone je v Lake Louisu dobila Sofia Goggia. Italijanka je najbližji zasledovalki Američanko Breezy Johnson in Italijanko Mirjam Puchner ugnala za sekundo in pol ter povsem pokorila konkurenco. Visoka pričakovanja je imela tudi Ilka Štuhec, ki je pred petimi leti na kanadskem prizorišču dosegla dve zmagi, a zasedla skromno 20. mesto, kar so bile danes edine slovenske točke svetovnega pokala. »Uspela mi je res fantastična vožnja. Sezone ne bi mogla začeti bolje,« je bila kratka in jedrnata Sofia Goggia.

V Mednarodni smučarski organizaciji (FIS) imajo v teh dneh veliko dela z iskanjem nadomestnih lokacij odpadlih tekem ter vse strožjih covidnih protokolov. Danes so potrdili, da bodo prihodnji konec tedna potekale ženske tekme svetovnega pokala v Sankt Moritzu, kjer bosta na sporedu dva superveleslaloma. Pri alpskih smučarkah so naredili izjemo in jim po prihodu iz Kanade ne bo treba v desetdnevno karanteno, ki jo v Švici sicer odrejajo državne oblasti. FIS je danes še sporočila, da bo odpadli moški superveleslalom iz Lake Louisa potekal 30. decembra v Bormiu, kjer bosta pred tem po razporedu še smuk in superveleslalom. Odpadli ženski veleslalom iz Killingtona pa bodo izvedli 22. decembra v Courchevelu.

Jutri (ob 19. uri) in v nedeljo (ob 20. uri) bosta v Beaver Creeku dva moška smuka, ženske pa se bodo jutri v Lake Louisu (ob 20.30) pomerile v smuku, v nedeljo (ob 18.30) pa še v superveleslalomu.

Lake Louise v številkah Smuk za ženske: 1. Goggia (Ita) 1:46,95, 2. Johnson (ZDA) +1,47, 3. Puchner +1,54, 4. Siebenhofer (obe Avs) +1,96, 5. Suter (Švi) +2,02, 6. Na. Delago (Ita) +2,09, 7. Hütter (Avs) +2,15, 8. Ni. Delago (Ita) +2,16, 9. Flury (Švi) +2,31, 10. Weidle (Nem) +2,32, 20. Štuhec (Slo) +3,24.