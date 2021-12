#portret Amancio Ortega, najbogatejši Španec in ustanovitelj Zare

Malokdo, ki si v trgovinah globalne modne verige Zara ogleduje in kupuje njena priljubljena oblačila in modne dodatke, ve, da je njen ustanovitelj zdaj 85-letni skrivnostni milijarder Amancio Ortega, po videzu prijazen španski dedek nizke okrogle postave, ki je na “živi” lestvici Forbesa trenutno na 11. mestu med najbogatejšimi zemljani. Včeraj naj bi imel pod palcem 66,37 milijarde evrov. Te dni je tam, kjer ni rad, v središču pozornosti, ker je 37-letno hčer Marto Ortega določil za bodočo predsednico uprave globalnega trgovinskega orjaka Inditex, ki je zrasel iz Zare. Vajeti bo prevzela 1. aprila prihodnje leto. Za očeta, ki pravi, da bo to “vrhunec generacijske primopredaje”, dela že 15 let.