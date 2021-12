Med letoma 2017 in 2020 je bila Visla na Poljskem prva postaja v sezoni svetovnega pokala v smučarskih skokih, letos pa je tretja po Nižnem Tagilu v Rusiji in Ruki na Finskem. V Visli so imeli v preteklosti težave s pripravo snežne podlage, saj rešitev z zmletim ledom, ki so ga izdelali s stroji, ni bila najboljša. Že tako tehnično zahtevna skakalnica s strmim zaletiščem in kratkim prehodom na odskočno mizo, kar povzroča težave pri točnosti odskoka, je bila še težja, saj je bilo doskočišče mehko, zato je ob pravem rodeu po doskoku in vožnji skozi iztek prihajalo do padcev in poškodb. Letos so razmere veliko boljše. Vseh šest Slovencev je bilo uspešnih v današnjih kvalifikacijah za nedeljsko tekmo posameznikov (ob 16. uri), medtem ko bo jutri (ob 16.30) prva ekipna tekma v sezoni, na kateri bodo za Slovenijo tekmovali Cene in Peter Prevc, Timi Zajc ter Anže Lanišek.

Cene Prevc najboljši na treningu Najboljši Slovenec v kvalifikacijah, ko je veter večinoma pihal v hrbet, je bil Cene Prevc na šestem mestu, potem ko je imel v drugi seriji za trening celo najboljši dosežek. Lovro Kos je z 11. mestom nakazal, da napreduje iz tekme v tekmo. Anže Lanišek je imel s 15. izidom najslabši dosežek izmed treh skokov na skakalnici Adama Malysza (nekdanji poljski as je danes praznoval 44. rojstni dan), potem ko je bil v prvi seriji tretji: »Zadovoljen sem, kako se vse skupaj odvija. To je šele začetek sezone, zato bo treba formo še stopnjevati.« Peter Prevc (18. mesto) in Domen Prevc (25. mesto), ki je bil med redkimi s pomočjo vzgonskega vetra, kar je spretno izkoristil, sta nalogo opravila rutinsko. Le Timi Zajc (45. mesto) je po skoku, v katerega se je ob vetru v hrbet prikradla še napaka, malo trepetal za uvrstitev na tekmo. »Super začetek sezone. Moč Slovenije se kaže tudi v tem, da je konkurenca huda že znotraj ekipe. Na prvih štirih tekmah posameznikov smo dobili potrditev v rezultatih, vendar je treba ohraniti mirno glavo, saj ne bomo zmagali na vsaki tekmi, ampak bodo prišle tudi slabše. Rdeča nit mora biti zbranost fantov na skoke. Veselim se prve ekipne tekme v letošnji sezoni. Lani na ekipnih tekmah nismo pokazali nič in smo vedno pogoreli, zato letos želimo biti boljši in cilj je skok na stopničke,« je napovedal slovenski selektor Robert Hrgota. Stavnice Slovenijo postavljajo na tretje mesto za Nemčijo in Avstrijo, ki je v Visli zmagala na zadnjih dveh ekipnih tekmah. V kvalifikacijah je zmagal Avstrijec Jan Hörl. Za točko je prehitel Nemca Karla Geigerja, ker nosilec rumene majice ob pet metrov daljšem skoku ni naredil doskoka v telemark. Potem ko sta morala Poljak Klemens Muranka in Američan Dean Decker v Nižnem Tagilu v karanteno, ker sta bila pozitivna na testiranju na covid-19, sta se v Visli vrnila v karavano. Manjka Japonec Rjoju Kobajaši, ki je moral deset dni ostati v izolaciji na Finskem, saj je bil pozitiven na testiranju na covid-19.

Vseh šest Slovenk do 22. mesta Ženske (65 skakalk iz 17 držav) se bodo morale v olimpijskem Lillehammerju na Norveškem hitro prilagajati na spremembe. Današnja tekma ob 18.15 bo na srednji skakalnici (velikost 98 metrov, rekorderka Slovenka Ema Klinec s 104,5 metra), nedeljska ob 17.30 pa na veliki napravi (velikost 140 metrov). Danes je bila v vseh treh skokih (dva za trening, eden v kvalifikacijah) najboljša Avstrijka Marita Kramer. Za vrat so ji dihale Slovenke, saj je celotna šestčlanska zasedba v odlični formi in dekleta so se zvrstila do 22. mesta s štirimi med najboljših deset. V kvalifikacijah je bila Urša Bogataj druga (na treningu druga in peta), nosilka rumene majice Ema Klinec sedma (na treningu druga in osma), Nika Križnar deveta (na treningu dvakrat tretja), Nika Prevc deseta, Jerneja Brecl 14. in Špela Rogelj 22.