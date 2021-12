Časovna omejenost bonov 21 oklestila predprodajo smučarskih kart

Vlada je veljavnost bonov 21 podaljšala do konca junija 2022. Če je ne bi, bi dnevnim in nočnim smučarskim vozovnicam, kupljenim z boni, rok trajanja potekel 31. decembra letos. Tega niso vedeli niti vsi žičničarji, ki so tovrstne vozovnice ponujali v predprodaji.