WHO: Različica omikron zaenkrat še brez smrtnega izida

Različico novega koronavirusa omikron so doslej potrdili že v najmanj 38 državah po svetu, a obenem zaenkrat niso potrdili nobenega primera smrti zaradi okužbe s to najnovejšo, močno mutirano različico, so danes pojasnili pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO).

Med zadnjimi državami, kjer so doslej ne le potrdili različico omikron, ampak tudi prvi lokalni prenos okužbe z njo, sta ZDA in Avstralija. Število okužb z omikronom zaradi neke božične zabave na Norveškem je medtem naraslo na 13.

WHO opozarja, da bi lahko ugotavljanje, kako kužna je nova različica, ali povzroča hujši potek bolezni ter kako učinkovita so obstoječa cepiva proti njej, trajalo več tednov. "Dobili bomo odgovore, ki jih vsi potrebujejo," je sicer zatrdil direktor WHO za izredne razmere Michael Ryan ter pozval k potrpljenju in zaupanju v znanost.