Podjetje Ledinek Engineering je celovit in kompleten proizvajalec linij za izdelavo lepljenih nosilcev in konstrukcijskega lesa. Ukvarjajo se z izdelavo dolgih proizvodnih linij iz več povezanih strojev za obdelavo masivnega lesa. Njihove stranke s temi stroji naredijo sestavne dele za hiše, bloke, stolpnice, hale in podobno.

»V napredek vlagamo zelo veliko, samo v razvojnem delu je zaposlenih 70 oseb, od tega 24 v mehanskem delu in 30 v elektro delu,« je o tem, kakšne možnosti za razvoj in učenje imajo zaposleni pri njih, dejal Gregor Ledinek. »Nove ideje razvijamo dnevno, smo kreativni ustvarjalci novih strojev, torej se zaposleni ne le nenehno učijo, ampak tudi razvijajo. Predvsem je pomembno, da soustvarjajo in tudi spoznavajo najboljše prakse v številnih tujih državah. Prav tako imajo možnost potovanja po svetu,« je dodal direktor podjetja Ledinek Engineering, ki deluje v več kot 50 državah.

»Včasih je vsaj na našem območju veljalo prepričanje, da so v tujini boljše službe. Mi smo dokaz, da zaposleni radi delajo pri nas ne zgolj zaradi boljšega plačila, ampak tudi zaradi nenehnega razvoja, novih znanj in inovativnih pogledov na svetovni ravni,« še dodaja Gregor Ledinek, ki priznava, da je pridobivanje kakovostnega kadra še vedno problem.

V Avstriji sedaj delajo za podjetje Mayr-Melnhof Holz, kjer nastaja ena največjih proizvodenj križno lepljenih plošč na svetu. V teh povezanih proizvodnih linijah bodo tudi Ledinekovi stroji. Za švedsko podjetje Södra pa izdelujejo prav tako veliko tovarno s podobnimi proizvodnimi linijami. To bo največja tovrstna tovarna na Švedskem.