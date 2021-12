Nacionalka Slovencev ne prenaša

Četrtkovo tekmo v superveleslalomu na nacionalni televiziji so pri številki trideset prekinili in začeli predvajati druge oddaje. Poslovili so se z besedami, da smo videli, kdo so prvi trije, in da bodo o naših štirih, ki so imeli višje startne številke, poročali v informativnih oddajah. Jasno, takoj po koncu prenosa je prišlo do spremembe na tretjem mestu, tako da gledalci niso dobili niti tega. Je pa veliko vprašanje, kakšen smisel imajo takšni prenosi, če naših sploh ne mislijo pokazati. Od slovenske nacionalne televizije bi seveda pričakovali, da prenaša predvsem nastope slovenskih tekmovalcev. Vsaj tako zavzeto, kot se lotevajo objavljanja reklam za razna čira čara zdravila in čira čara zdravnike. Naj ponovimo, gre za nacionalno televizijo, ki ji vsa gospodinjstva vsak mesec plačujemo naročnino.