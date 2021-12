Ponoven dostop do Facebooka s pomočjo Tomija Dolenca z Arnesa in Hrvatice iz Varšave

“Nazaj sem!” Tako se glasi prvi zapis sodelavke ZRC SAZU, potem ko je Facebook vendarle “odklenil” njen osebni profil in profile njenih sodelavcev. Izbrisani so bili zaradi njihove napake, so po več mesecih skrivalnic priznali v Facebooku. Reševanje je sprožil članek v Dnevniku, skrivno rešitev pa je Tomi Dolenc z Arnesa našel v Varšavi.