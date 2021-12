Nepreslišano Igor. E. Bergant novinar in voditelj oddaje Odmevi

Zelo hitro mi je postalo jasno, da predlagane programske spremembe ne rešujejo ničesar. Ne rešujejo denimo vprašanja gledanosti, gledanost na drugem programu bo gotovo manjša, kot če bi informativne oddaje ostale na prvem. Tudi krajšanje osrednjih informativnih oddaj gledanosti ne bo povečalo, niti vpetost kulture v enourni informativni blok; razen če bomo poročali o popularni kulturi, je ne bo. Enako je s selitvijo Zrcala tedna in Utripa, dveh dobro gledanih komentatorskih oddaj, na drugi program. Hkrati se marginalizirajo in ukinjajo oddaje, ki so sestavni del naše ponudbe in pri katerih vprašanje gledanosti ne bi smelo biti najpomembnejše merilo uspešnosti. Ponavljam osnovno trditev, problemi, ki jih TV Slovenija zagotovo ima, in tudi njeno informativno uredništvo, se poskušajo reševati s spremembami, ki ne morejo prispevati k višji kakovosti programa. Mladina