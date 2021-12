Vremenska napoved kaže na deževno-snežno plundrast vikend in upati je, da se ne bodo odpovedovale tekme. Samo izredne razmere ponujajo izredna doživetja. Priložnosti, da v luži proslaviš gol, tako kot ga je Maks Barišić minuli krog v Šiški, ni veliko. V soboto ga čaka blato Kidričevega in gostitelj Aluminij, ki mu zadnje kroge uspeva pridobivati točke, kot zadevati gole. Karakterna ekipa in končno niso zadnji. Če osvojijo točko proti vodilnemu, bodo presrečni, čeprav Koper zadnje čase ne ve za poraz kot ne remi, ki je v tem primeru na stavnici vreden kvote 3.35.

V drugi sobotni tekmi Mura doma pričakuje Tabor. Psihološko nevarna tekma za Muro. Razlogov za biti poln sebe verjetno še nikdar niso imeli toliko kot te dni, gostijo pa Sežance, ki so se približali dnu lestvice. Po logiki, da »kdor beži, teče hitreje«, oba gol za kvoto 1.85.

Zvečer se bosta pomerila še Celje in Maribor. Celju manjka X-faktor v napadu, Maribor pa vnovič nima razlogov, da bi se počutil šampionsko. Lahko bi Celje presenetilo vsaj z remijem, ki je sicer vreden 3.50.

V nedelo se bo igralo samo v ljubljanskem okolišu. Najprej bo Bravo gostil Radomlje. Obe ekipi sta bili v prejšnjem krogu nezadovoljni s seboj, v pričakovano težkih razmerah, je pa pričakovati, da bo padlo manjše število golov oziroma zmago Brava, ki velja za pragmatično ekipo.

In še Domžale – Olimpija v nedeljo zvečer. Dvojni znak na Domžale je vreden 1.58 in se zdi smiseln. Ljubljanske prebolevnike je težko pričakovati v polni formi, Domžale pa ekipno rastejo.