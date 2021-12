Z zaključkom pretekle sezone se je hkrati zaključil tudi prvi desetletni cikel projekta Mesto bere, ki ima začetke v slovenskem leposlovju. Kasneje so izbor razširili na literaturo sosednjih držav, evropsko pisano besedo ter druge celine, prvo desetletje pa zaokrožili z branjem vrhuncev svetovne literature. »Z začetkom novega cikla se tudi izbor letošnje tematike vrača v svoje izhodišče, k branju slovenske literature, v katero je na različne načine vtkano mesto Ljubljana. Mesto je tokrat povabljeno k branju svojih zgodb ali zgodb o sebi,« razloži Špela Plestenjak, članica ekipe Mesto bere iz Mestne knjižnice Ljubljana.

Letošnji seznam bralnih priporočil zajema številne tematike in literarne stile novejšega obdobja slovenske knjižne ustvarjalnosti. Od zgodb, ki vznemirjajo, dilem sodobnega družbenega konteksta do raziskovanja aktualnih tem v prostranosti brezmejnih literarnih svetov. »V knjižnicah opažamo, da bralci včasih z zadržkom posegajo po slovenskih avtorjih, zato upamo, da jim bo zanimiv izbor letos približal domače avtorje,« pojasni Špela Plestenjak.

Zvesti bralci in nagradna igra

Na seznamu letošnjega projekta Mesto bere … sodobne ljubljanske zgodbe so uveljavljeni slovenski avtorji, kot so Jani Virk, Milan Kleč, Emil Filipčič, Zoran Hočevar, Andrej Skubic, Andrej Blatnik, Maja Novak, Dušan Čater in drugi. Ob njih so na seznamu še izstopajoča dela mlajših avtorjev, prejemnikov nagrad in tistih, ki pomembno sooblikujejo slovenski literarni prostor. Med njimi so Nejc Gazvoda, Vesna Lemaić, Jurij Hudolin, Sebastijan Pregelj, Goran Vojnović, Suzana Tratnik, Polona Glavan. Izbor vsebinsko zajema tako intimne zgodbe posameznikov kot družbeno prelomne zgodbe.

»Projekt je z leti pridobil številne zveste bralce, ki sodelujejo pri vsaki sezoni. Tudi novi sodelujoči zaupajo izboru in sodelujejo v projektu vsa nadaljnja leta,« razloži Plestenjakova. Sodelujejo lahko člani Mestne knjižnice, stari od šestnajst let naprej. Prebrati morajo vsaj pet knjig z aktualnega seznama, da lahko do 3. maja naslednje leto pošljejo izpolnjen obrazec in se tako pridružijo nagradni igri. Glavna nagrada je vikend paket za dve osebi v Bohinju. Obrazci so sodelujočim na voljo v tiskani obliki v vseh enotah Mestne knjižnice Ljubljana in v elektronski obliki na spletni strani knjižnice. tl