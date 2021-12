Kot so člani družine Gucci zapisali v javnem pismu, je Gucci »družba, ki vključuje vse«, in dodali, da je bilo v 80. letih prejšnjega stoletja, kamor je postavljen tudi film, na vodstvenih položajih tam kar nekaj žensk. Zmotilo jih je tudi, ker naj bi bili člani družine Gucci portretirani kot huligani in nerazgledani ljudje, ki so neobčutljivi za svet, ki jih obkroža. Ridley Scott je kritike označil za neupravičene, saj so po njegovem mnenju spoštovali resnične dogodke, kolikor je bilo mogoče, pisanje družine pa je označil za »alarmantno žaljivo«. Za konec je dodal, da bi morali biti člani družine Gucci srečni, saj so jih upodobili najboljši igralci na svetu, med njimi Al Pacino, Jared Leto in Adam Driver, več kot odlično pa je svoje delo opravila tudi Lady Gaga, ki je upodobila Patrizio Reggiani.