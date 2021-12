Štampiljke SITAR 1920 kot delujoči muzej

Delavnica in prodajalna štampiljk, pečatnikov, ekslibrisov in žigov SITAR 1920 je s svojim 101 letom nepretrganega delovanja eden od zgodovinskih obrtnih prostorov v Ljubljani. Zadnja tri leta njeno dediščino, ki jo prepletata s sodobnostjo, nadaljujeta Minea Sončan Mihajlović in Jelena Marković.