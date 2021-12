Več je o svoji odločitvi, da se poslovi od pleše in gre na presaditev las, povedal za Jutarnji list. Kot je dejal, se je za poseg odločil sam, brez kakršnega koli nagovarjanja, so ga pa pri njegovi odločitvi vsi podpirali. Postopek presaditve je v njegovem primeru, ko izguba las ni tako radikalna, trajal le en dan, od 8. do 18. ure, in to brez bolečin, rezultati pa bodo kmalu opazni tudi na njegovih nastopih. Tony je imel na začetku kariere dolge in bujne lase, ki so bili njegov zaščitni znak, a si jih je začel krajšati, ko so začeli postajati redki. S posegom, ki mu jih bo povrnil, se je pridružil vrsti znanih, ki so se odločili, da se poslovijo od pleše s pomočjo lepotne kirurgije, le da tega niso tako javno delili.