Macron se sooča s kritikami, ker se je kot eden prvih zahodnih voditeljev v zadnjem času odločil, da obišče Savdsko Arabijo in se sestane s tamkajšnjim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom. Mnogi mu očitajo, da bo s to potezo uradnemu Rijadu odprl pot za vrnitev na »družaben« mednarodni parket, s katerega je bila odrinjen po umoru savdskega novinarja Džamala Hašodžija.

Macron je danes v Dubaju vztrajal, da njegov obisk nikakor ne pomeni rehabilitacije ali odpustka. Toda kako lahko pomagamo Libanonu ali skušamo zagotoviti mir in stabilnost na Bližnjem vzhodu, če ne govorimo s Savdsko Arabijo, po prebivalstvu največjo in najpomembnejšo zalivsko državo, je nadaljeval in dodal, da pa to »nikakor ne pomeni, da odobravam in pozabljam«. Spomnil je še, da je Savdska Arabija lani gostila srečanje skupine G20, ki so se ga udeležili vsi šefi sodelujočih držav.

Hašodžija so oktobra 2018 na savdskem konzulatu v Istanbulu ubili pripadniki posebnih enot iz Rijada. Sodeč po februarja letos objavljenem poročilu ameriških obveščevalcev je ukaz o prijetju ali usmrtitvi novinarja izdal sam savdski prestolonaslednik. V Rijadu te očitke zavračajo kot lažne.

Dvodnevno zalivsko turnejo je sicer Macron danes uspešno začel v Dubaju, na srečanju s kronskim princem šejkom Mohamedom bin Zajedom na prizorišču svetovne razstave Expo 2020 v Dubaju. Ob tem je podpisal 14 milijard evrov vredno pogodbo o prodaji 80 vojaških letal rafale ter dobil zaveze o drugih milijardnih poslih. Gre za največje mednarodno naročilo francoskih letal doslej.

Z nafto bogati ZAE so eden največjih odjemalcev francoske orožarske industrije. Danes so parafirali tudi naročilo 12 francoskih vojaških transportnih helikopterjev caracal v skupni vrednosti več kot 17 milijard evrov, medtem ko je državni investicijski sklad Mubadala obljubil za osem milijard evrov naložb v francoska podjetja in podaljšal svojo licenco za Louvre do leta 2047.