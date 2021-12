Kdo je Beograjčanka, ki prijateljuje z Demi Moore?

Kako blizu sta si Demi Moore in Beograjčanka Maša Mandžuka, se vsake toliko vprašajo mediji, ki spremljajo prijateljstvo med ameriško zvezdnico Demi Moore in srbsko oblikovalko Mašo Mandžuka. Maša Mandžuka, ki se v ZDA, kjer ima danes uspešno kariero, predstavlja kot Masha Mandzuka, je v zadnjih letih postala izjemno dobra prijateljica igralke, Demi Moore pa je pred dvema letoma celo posvojila njeno hčer Rumi. Po devetih letih prijateljevanja, ki so jih spremljale tudi čustvene objave in skupne fotografije na družbenih omrežjih, mediji ugibajo, ali je Demi Moore po treh propadlih zakonih, z rockerjem Freddiejem Moorom ter igralcema Bruceem Willisom in Ashtonom Kutcherjem, vendarle našla srečo v ljubezni s 44-letno stilistko. Zveze ni potrdila ali zanikala nobena od njiju, a naj bi se, skriti pred očmi javnosti, redno videvali, Maša Mandžuka pa je v eni od objav na instagramu napisala celo: »Obožujem te in sem ponosna, ker sem del tvojega življenja.«