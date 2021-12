Vseskozi smo se zgražali nad posameznimi slikami (vojno dobičkarstvo z orožjem, Depala vas, izbrisani… do najnovejših zaključnih opravil, kot so menjave na ključnih položajih, uničevanje STA, čistka v policiji in pravosodju), zdaj pa se pred nami prikazuje že skoraj dokončana Slovenska Guernica, slika, ki je lahko nastala zaradi nas, v demokracijo in človekove pravice zagledane večine in zaradi dvornih norčkov tipa Simonovič, Jurša, Perič, Kustečeva…

Lahkota, s katero so »pravi« (Grimsovi) programski svetniki izglasovali spremembe programske politike, govori o tem, kako učinkovita je politika velikega diktatorja »deli in vladaj«. Kot je že omenjeno v uvodu, se odkrito ignorira veliko večino zaposlenih na RTV in se opravičuje predlagane spremembe z zahtevami gledalcev in poslušalcev. Katerih že!? Če bi imel Janša čiste namene, bi ti gledalci dobili tudi imena, tako pa so samo potemkinova vas za njegove načrte. Zdaj lahko že z gotovostjo predvidevamo, kako bodo videti predvolilna soočenja na drugem programu in kdo jih bo vodil (za naivneže obstaja tretji program s Pirkovičem na čelu).

Sicer pa je veliko vprašanje, ali bo do volitev sploh prišlo, ker Janša ne mara vnaprej izgubljenih bitk. Z armado dobro usidranih in plačanih krtov bo že poskrbel za nadaljevanje izrednih razmer, ki jih s pomočjo covida ustvarja že od samega začetka tretjega prevzema oblasti. Da mu ne bo prelahko, je začel skrbeti »najtrdnejši« člen vlade – NSi s Toninom na čelu. Vonj po oblasti ga je že premamil in v otroški vznesenosti nad vojnimi igračami, ki jih mimogrede in brez krščanske usmiljenosti naroča, nam zdaj zagotavlja, da bo on naslednji predsednik vlade. Fant naj raje prej vpraša odpisane esdeesovce, kaj se zgodi, ko kdo skoči v Janšev zelnik.

Za zaključek pa samo mnenje spoštovanega Dragana Petrovca iz zadnje oddaje Studio City, da je najzaslužnejši za trajanje agonije Slovenije pod vlado Janeza Janše drugi človek po rangu v RS – predsednik parlamenta Igor Zorčič. Ta človek je edini imel možnost preprečiti zadnji prevzem vlade, vedel je za njegove grehe leta 1991 in 1994, pa je kljub temu izročil stranko Janši. Mnenje z veliko težo!

Srečo Knafelc, Krvava Peč