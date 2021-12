Štorasti in pijani Za volan sedejo tudi malce nerodni vozniki, ki jim že osnovna koordinacija udov lahko povzroča velike preglavice. Predstavljajo veliko nevarnost sebi, drugim, pa tudi jeklenim konjičkom. Mednje spada 38-letnica, ki se je v nekaj minutah zaletela večkrat kot nekateri vozniki v vsem življenju. Zgodba se je odvila v bližini Ptuja. Voznica je najprej vozila preblizu desnemu robu ceste in trčila v ograjo hiše. Odpeljala je naprej in trčila še v podstavek začasno postavljenega prometnega znaka, odpeljala dalje in se zaletela še v kapelo. Tudi to je še ni ustavilo. Zaradi vožnje po napačni strani ceste se je nazadnje zaletela še v avto. Poškodovanih na srečo ni bilo, gospa je imela v krvi sledi alkohola, a pod dovoljeno mejo. Odtenek nad njo se je znašel moški, ki je v Škofji Loki na parkirišču poleg svojega poškodoval še tri druge avte, konkretno opit pa je bil moški v Gornji Radgoni, ki je prav tako poškodoval tri vozila. Prvega na parkirišču, v drugega je trčil pred semaforjem, v tretjega pa med vzvratno vožnjo sredi križišča. Ko je želel odpeljati stran, so ga ustavili policisti.

S ceste umaknili “tempirano bombo” Celjski policisti so v sredo med nadzorom prometa na avtocesti naleteli na izredno neobičajen prizor. Na poti med Arjo vasjo in Šempetrom so opazili kombi, ki je po prehitevalnem pasu vozil z odprtimi vrati prtljažnika oziroma tovornega prostora. Se zgodi. Vrata se lahko po nesreči odprejo sama ali pa jih kdo pozabi zapreti. Dodaten problem je bil v tovoru. Ko so voznika ustavili, so ugotovili, da prevaža okoli 800 kilogramov razstreliva, električne detonatorje in 250 metrov vžigalne vrvice. Gre za material, ki se uporablja pri miniranju v kamnolomih. Policisti so ugotovili več nepravilnosti – tehnično neurejenost vozila, zaradi katerega so se odprla zadnja vrata, malomarnost pri nalaganju in pritrjevanju tovora, kakor še neskladnosti pri dovoljenju in dejanskem prevozu tovora.

V lov na bikce tudi gasilci Skrbniki in sosedi so se prejšnji teden podali na lov za okoli 50 bikci, ki so čez podrto zaščitno ogrado pobegnili s kmetije iz Satahovcev. Ker so se živali razdelile v več skupin in tekle vsaka v svojo smer, so na pomoč priskočili gasilci več društev. Zavihali so rokave in se lotili iskalno-reševalne akcije, policisti pa so skrbeli za varnost prometa. Nekaj jim jih je uspelo najti na okoliških njivah, jih obkoliti in jih usmeriti nazaj na kmetijo. Prvi dan so jih domov prignali manj kot polovico, naslednjega še nekaj dodatnih.

S sekiro nad socialni delavki S sekiro je 16-letna Hrvatica v Kotoribi grozila uslužbenkam centra za socialno delo. Hladno orožje je vihtela proti njima ter ju dodobra prestrašila, obenem pa zdrobila tudi zadnjo šipo na službenem avtu. Na kraj dogajanja so prihiteli policisti, ki so napeto stanje umirili. Nasilni izpad je povezan z žalostno zgodbo. Socialni delavki sta tisto jutro prišli po dekle in njene sorojence, da bi jih na željo staršev odpeljali v rejniško družino. Prav zaradi tega delavki nista pričakovali tako agresivnega upora in so ju grožnje s sekiro povsem pretresle. A najstnici odziva strokovnjakinji ne zamerita, saj razumeta, da je šlo za odziv na veliko stisko in stres. Policisti so zaradi groženj in poškodovanja tuje reči tožilstvu za mladoletniški kriminal vseeno podali poročilo. V zadnjih letih so pri naših južnih sosedih našteli številne napade na socialne delavce, več jih je bilo zaradi njihovega dela tudi ubitih.