V skladu z danes sprejetimi spremembami odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 je izvajanje kongresne in sejemske dejavnosti dovoljeno tako na odprtih površinah kot tudi v zaprtih prostorih, vendar pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT, uporabljajo zaščitne maske in je med njimi zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra.

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo kongresno ali sejemsko dejavnost. Uvede se redni nadzor nad njegovim izvajanjem, so po dopisni seji vlade sporočili z ministrstva za zdravje.

V lokalih je strežba jedi ali pijač dovoljena samo v sedečem režimu, in sicer med 5. in 22. uro. Ob vhodu v lokal ali na prostor, kjer se izvaja gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač, mora biti na vidnem mestu objavljeno dovoljeno največje število hkrati prisotnih oseb v lokalu ali na prostoru.

Glede sejemskih prireditev na odprtih površinah, kamor sodijo tudi novoletni sejmi, ki so v teh dneh organizirani v že kar nekaj mestih po državi, odlok še določa, da je treba zagotoviti enosmerno gibanje obiskovalcev, z ločenimi vhodi in izhodi. Območje sejemske prireditve na odprtih površinah mora biti ograjeno tako, da pristop nanj ni mogoč mimo uradnega vhoda.

Kdaj natančno bo odlok začel veljati, še ni znano.