Švica po novem tudi od cepljenih potnikov zahteva test PCR

Švica spričo zaskrbljujočega naraščanja okužb z novim koronavirusom zaostruje zajezitvene ukrepe. Od te sobote bodo morali vsi potniki ob prihodu v državo predložiti negativen izvid testa PCR, ne glede na to ali so cepljeni oziroma so covid-19 preboleli ali ne.