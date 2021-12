Kumeu River Chardonnay Kumeu Mate's Vineyard 2020 Nova Zelandija Najboljše vino letos, kljub veliki ljubezni najbolj znanih ocenjevalcev do bogatih rdečih vin Toskane in Bordeauxa, prihaja z drugega konca sveta. Za približno 77 evrov naj bi v trgovinah lahko kupili impresiven chardonnay Kumeu River, močan in kompleksen, a umirjen. Sucklingovi ocenjevalci so na nosu opazili limono, breskev in celo rahlo pikanten hrast z briošem. Tudi v ustih je zaznati breskve in limone, na koncu pa eksplozijo s pookusom različnih oreškov. »Popoln chardonnay,« so zapisali in dodali, da se ga bo dalo piti vsaj desetletje. Sicer pa si vsi veliki ocenjevalci edini, da na 30 hektarih družina Brajkovich dela prave čudeže. Smo omenili družino Brajkovich? Ja, gre za hrvaško družino, ki je leta 1937 prišla iz dalmatinske vasice Živogošće, kjer sta Mijo in Kate Brajkovich že obdelovala zemljo in pridelovala vino. Do leta 1944 sta prihranila dovolj denarja za nakup posesti Kumeu z majhnim vinogradom. Mate iz imena tega chardonnayja pa je njun sin, ki je slavo vinograda ponesel v svet. Ob različnih chardonnayjih imajo na voljo tudi modri pinot, nekaj sivega pinota in nekaj penečih vin.

Barone Ricasoli Chianti Classico Gran Selezione CeniPrimo 2018 Italija »Verjetno največji chianti classico, kar sem jih poskusil,« je zapisal Suckling, ki je zaznal češnje, višnje, breskve in celo lubje. Menda ga je težko gledati v kleti, a se je treba zadržati, ker bo po letu 2024 še veliko boljši. Toskanska klet Ricasoli je sicer ena tistih, ki jih ima Suckling zelo rad, drugi ocenjevalci pa manj. V steklenici CeniPrimo je sorta sangiovese, steklenico, ki je prišla na trg letos, pa je mogoče kupiti za kakšnih 90 evrov.

Dönnhoff Riesling Nahe Hermannshöhle GG 2020 Nemčija Vse večja popularnost nemških rizlingov, predvsem rizlingov iz Naheja, je delno tudi zasluga ocenjevalcev, ki so v nebo največkrat povzdignili Dönnhoffovo (Oberhausen an der Nahe) kapljico različnih vrhunskih leg. Hermannshöhle (za kakšnih 60 evrov) je renski rizling iz ekološkega grozdja, v oceni pa so zapisali, da gre za natanko takšen renski rizling, kot mora biti. Na začetku je čutiti breskev, ob koncu pa celo nekaj soli. Zanimivo, v prejšnjih letih je bilo najbolje ocenjeno Dönnhoffovo vino Dellchen.

Mount Mary Yarra Valley Quintet 2019 Avstralija Avstralski biser, ki ga pridelujejo iz cabernet sauvignona in mu prilijejo merlot, cabernet franc, malbec ter petit verdot, vas bo stal 107 evrov. John in Marli Middleton, ki sta leta 1971 postavila vinsko klet v Yarra Valleyju, sta imela v mislih vinograde v bordojskem (cabernet, merlot) in burgundskem slogu (chardonnay, modri pinot). Quintet je seveda vino v bordojskem slogu, ki ga gre piti šele po letu 2027 in bo v formi do leta 2037. Arome borovnice, ribeza in murve ter sveže tone caberneta so opazili ocenjevalci.

Aubert Chardonnay Napa Valley Sugar Shack Estate Vineyard 2019 ZDA Ne gre govoriti o denarju, a 191 evrov za steklenico chardonnayja v trgovini je veliko. Veliko kljub visokim ocenam. Pravijo, da gre za neverjetno vino, ki ima na nosu sveže seno, limono, pečeno jabolko in posušena zelišča. Polno telo, polna mera uglajenosti. Elegantno vino je mogoče piti takoj ali ga starati. Lastnika posestva sta Mark in Teresa Aubert, ki imata v Kaliforniji dvanajst vinogradov, v katerih pridelujejo chardonnay in modri pinot. Prepričana sta, da lahko tekmujeta s francoskimi originali.

Continuum Napa Valley Sage Mountain Vineyard 2018 ZDA V vinogradih Žajbljeve gore pridelujejo konkretno rdeče vino polnega telesa in nežnih taninov. Ob robidah, črnem ribezu in iglicah različnih iglavcev so, jasno, zaznali tudi žajbelj. Pravijo, da vino ni enostavno in da se spreminja v kozarcu. V steklenici je več kot pol cabernet sauvignona, trideset odstotkov cabernet franca, pa še kapljici petit verdota in merlota. Grozdje je ekološko pridelano, pitno in hkrati primerno za staranje. V Evropi ga je mogoče dobiti za okoli 250 evrov.

Taittinger Champagne Comtes de Champagne Blanc de Blancs 2008 Francija Šampanja med najboljše redko ponudi kakega svojega predstavnika. Tokrat je med najboljšimi zadnja leta najbolje ocenjevan šampanjec Comtes de Champagne, najvišja linija iz kleti Taittinger, katere šampanjec lahko najdete tudi v naših supermarketih. Suckling meni, da gre za perfektno vino (chardonnay). Kapljica je polnega telesa in čeprav je razkošno in mišičasto, menijo, da je uravnoteženo in harmonično. Klet iz Reimsa prideluje vina že od leta 1734, opisan biser pa je mogoče kupiti za kakšnih 200 evrov.

Dal Forno Romano Amarone della Valpolicella 2015 Italija Pokrajina Valpolicella v Benečiji se lahko pohvali z izvrstnimi rdečimi vini, ki imajo navadno visoko ceno. Kar 337 evrov boste odšteli za vino, za katero so zapisali, da je eno najboljših iz kleti Dal Forno Romano. Amarone je sestavljen iz sorte corvina, ki ji v manjši meri družbo delajo rondinella, oseleta in croatina. Suckling je opazil suhe slive, datlje in ribez ter tudi kompleksne note grenkega pomarančnega likerja, staranega balzamika, svežih praženih zelišč, cimeta, praženega kostanja, črnega čaja in sladkega korena.

Dominus Napa Valley 2018 ZDA Kar 297 evrov stane bogato kalifornijsko rdeče vino, ki ga pridelujejo v vinogradih Napanooka. Vino, ki ga podpisuje slovit francoski vinar in milijonar Christian Moueix, je v principu cabernet sauvignon, ki mu dodajo nekaj cabernet franca (6 odstotkov) in petit verdota (5 odstotkov). Vino, ki ga hvalijo, so spravili v 24.000 steklenic, torej ga je dovolj, da ga lahko poznavalci pijejo zdaj in da si steklenico spravijo v klet za čez kakšnih deset let. »Neverjetno vino, ki bo referenčna točka za ta letnik,« so prepričani ocenjevalci.