Ko se je Titova zlata mladina obrnila proti njemu…

Letom povojne izgradnje nove Jugoslavije, ko so bili ljudje še polni zanosa in optimizma in ko je mladina, združena v mladinske delovne brigade, po vsej državi gradila železnice, ceste in vodovode, so sledila leta, ko je zadovoljstvo z državo zaradi neuspešno izvedenih gospodarskih reform v šestdesetih letih in splošne krize precej usahnilo. Če je Tito še malo pred tem ob odobravanju množic, ki so se udeleževale njegovih govorov, izrekel znane besede, da državi, ki ima takšno mladino, kot jo ima Jugoslavija, ni treba skrbeti za prihodnost, je politični vrhuški tistega časa ravno mladina, študentska mladina, začela povzročati sive lase. Leta 1968 so se na protestnih shodih nekako po vzoru kolegov iz zahodnoevropskih držav skoraj sočasno začeli zbirati študentje v Beogradu, Zagrebu in Ljubljani. Začelo se je s protesti proti intervenciji oboroženih sil Varšavskega pakta na Češkoslovaškem in vojni v Vietnamu, čemur so kmalu dodali še lastno nezadovoljstvo s položajem študentov. Tovrstni študentski protesti vrhov Zveze komunistov Jugoslavije še niso vznemirjali, dokler se osti kritik mladih niso začele uperjati proti njim. Te osti so bile najbolj ostro nabrušene na Hrvaškem, zlasti v Zagrebu, kjer se je kmalu izkazalo, da za zahtevami študentov po drugačni organiziranosti države stojijo tudi nekateri najvišji predstavniki hrvaške partije in fakultetni profesorji. V Zagrebu je prišlo do skrb vzbujajočega množičnega gibanja, s kratico imenovanega MASPOK (masovni pokret) oziroma na splošno Hrvaška pomlad. Gibanje so oblasti s pomočjo milice in tudi z uporabo strelnega orožja nasilno zatrle, voditelje pa obsodile na večletne zaporne kazni.