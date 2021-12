Digitalizacija javnega sektorja: Presvetlitev ali zgolj nova Potemkinova vas naše politike

Zadnje mesece, zlasti od aprila dalje, se je v medijih zelo zgostilo poročanje o digitalizaciji Slovenije, gospodarstva in predvsem javnega sektorja. Enega od povodov za povečano zanimanje javnosti in vlade je dala kar Evropska komisija. Določila je, da morajo nacionalni načrti za okrevanje in razvoj, ki bodo podlaga za pridobivanje evropskih sredstev, namenjati najmanj 20 odstotkov sredstev digitalizaciji.