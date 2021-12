Favoriten je okrožje z največjim številom prebivalstva v mestu, hkrati pa velja za delavsko okolje, kjer je pogosto doma tudi revščina. Lani ob tem času so v novonastali četrti odprli Cape 10, hišo prihodnosti in socialne inovacije. V jeziku preprostih to pomeni, da je v stavbi z okoli 5500 kvadratnih metrov površine začel delovati dnevni center za brezdomke, v teh dneh pa se odpira tudi tako imenovani Docks oziroma ambulanta in socialni center za ljudi brez zavarovanja. Preostali prostori so oddani v najem, z najemnino, prostovoljnimi prispevki in prostovoljnim delom pa se vzdržuje delovanje obeh socialnih ustanov. S prostovoljnimi prispevki in donacijami so zgradili tudi samo zgradbo. Znesek 14,5 milijona, kolikor je bilo potrebno zanjo, je s pobudo »Proti revščini in bolezni« zbral eden najbolj znanih internistov v državi, Siegfried Meryn, ki ga Avstrijci poznajo predvsem iz njegovih nastopov na javni televiziji ORF, kjer že več let spodbuja k preventivnemu ohranjanju zdravja. Za gradnjo omenjenega centra ni šel niti evro javnega denarja, pač pa so v solidarnosti, ki je brez primere, zanj stopili skupaj tako umetniki kot gospodarstveniki in celo vsi člani svetniškega kluba dunajskih socialdemokratov, vse do župana, ki so za izgradnjo centra darovali vsak po eno mesečno plačo. Parcela, ki je v prostorskem načrtu namenjena socialni dejavnosti, je bila za špekulante nezanimiva. Od avstrijskih železnic jo je kupil založnik Hans Schmid in jo daroval projektu, svoje honorarje pa so prispevali tako znani pianist Rudolf Buchbinder kot tudi operni pevci Elína Garanča, Placido Domingo in José Carreras, ki je projektu daroval svoj poslovilni koncert na Dunaju.