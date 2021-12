Število novembra na novo prijavljenih je bilo za 27,5 odstotka nižje kot oktobra in za 32,1 odstotka nižje kot novembra 2020. Med novoprijavljenimi je bilo 669 iskalcev prve zaposlitve, 2381 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, 63 brezposelnih zaradi stečajev in 771 presežnih delavcev.

V primerjavi z oktobrom se je za 29,8 odstotka povečalo število prijavljenih presežnih delavcev in za 6,8 odstotka stečajnikov. Iskalcev prve zaposlitve se je prijavilo za 74 odstotkov manj, brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas pa 6,4 odstotka manj.

Glede na lanski november se je povečalo samo število novoprijavljenih brezposelnih zaradi stečajev, in sicer za 26 odstotkov, medtem ko se je presežnih delavcev prijavilo za 67,6 odstotka manj, brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas za 26,2 odstotka manj in iskalcev prve zaposlitve za 5,2 odstotka manj.

Manj novih zaposlitev

Od 6271 brezposelnih oseb, ki jih je novembra zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 3835 oseb, kar je 6,2 odstotka manj kot oktobra in 16,4 odstotka manj kot novembra 2020.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, čistilcev, strežnikov, gospodinjskih pomočnikov, skladiščnikov, uradnikov za nabavo in prodajo, komercialnih zastopnikov, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, kuhinjskih pomočnikov in natakarjev, so navedli.