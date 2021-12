Nehammer izbran za Kurzevega in Schallenbergovega naslednika

Avstrijska ljudska stranka je notranjega ministra Karla Nehammerja izbrala za novega šefa stranke, postal pa bo tudi novi avstrijski kancler. Po umikih Kurza in Schallenberga želi ÖVP tako ponovno v isti osebi združiti vodjo stranke in predsednika vlade. Prišlo bo tudi do zamenjav štirih ministrov. Sedanji kancler Schallenberg se vrača na zunanje ministrstvo.