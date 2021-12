Novembra je primanjkljaj državnega proračuna po začasnih podatkih znašal 303 milijone evrov, v 11 mesecih leta pa 2,641 milijarde evrov. Brez neposrednega učinka covidnih ukrepov je v 11 mesecih znašal 577 milijonov evrov, je v najnovejši mesečni publikaciji povzel fiskalni svet.

Prihodki so v 11 mesecih dosegli 9,945 milijarde evrov in so bili medletno višji za 19,1 odstotka. »Rast je bila v pomembni meri posledica učinka nizke osnove, saj so lani ob začetku epidemije namreč prihodki občutno upadli, ter tudi razmeroma hitrega okrevanja gospodarske aktivnosti letos,« so navedli. Prihodki so bili brez upoštevanja neposrednega učinka protikoronskih ukrepov medletno višji za 8,9 odstotka.

Kot so opozorili v fiskalnem svetu, je v oceni realizacije za letošnje leto, ki jo je ministrstvo za finance pripravilo septembra, predvidena 21,5-odstotna rast skupnih prihodkov v 2021. K njej naj bi največ prispevali prihodki iz EU sredstev in DDV.

Prihodki iz DDV, trošarin, dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb so bili v 11 mesecih letos višji za 21 odstotkov, brez covidnih ukrepov pa za 10,5 odstotka. Rast prihodkov od dohodnine v višini 31,9 odstotka povezujejo z visoko rastjo plač zlasti zaradi dodatkov v javnem sektorju. Rast nedavčnih prihodkov v višini 16,9 odstotka je predvsem posledica izrazito visoke rasti januarja iz višjih izrednih prihodkov iz naslova novega zadolževanja in rasti maja kot posledica podeljene koncesije za prodane licence mobilne telefonije. Prihodki od EU sredstev so se povečali za 6,5 odstotka.