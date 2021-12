Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je postopek zaradi suma kršitve nezdružljivosti funkcij poslanca Ferenca Horvatha začela na podlagi prejete prijave, postopek zaradi suma nezdružljivosti funkcij župana Gornje Radgone Stanislava Rojka pa je uvedla na lastno pobudo.

V uvedenih postopkih je KPK ugotovila, da Horvath ob poslanski opravlja še funkcijo člana sveta Madžarske samoupravne narodnostne skupnosti občine Lendava, Rojko pa funkcijo direktorja gospodarske družbe Gozdarstvo Gornja Radgona. V obeh primerih gre za funkciji v osebah javnega oziroma zasebnega prava, ki sta nezdružljivi s funkcijo poklicnega funkcionarja, je ugotovila KPK.

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije določa, da poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah. Prepoved je absolutna in je ni mogoče preseči z nobenim pravnim sredstvo, ob tem opozarja KPK.

Tako je funkcija poklicnega funkcionarja nezdružljiva s članstvom v svetu Madžarske samoupravne narodnostne skupnosti občine Lendava, ki je oseba javnega prava. Prav tako je funkcija poklicnega funkcionarja nezdružljiva z dejavnostjo zastopanja, kot jo opravlja direktor gospodarske družbe Gozdarstvo Gornja Radgona.

Komisija je funkcionarja opozorila, da njuni funkciji nista združljivi ter ju hkrati pozvala, da v roku treh mesecev nezdružljivosti odpravita, česar kar pa omenjena funkcionarja nista storila.