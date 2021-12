Upravičencev do teh vrednostnih papirjev je okoli 50.000, ocenjena vrednost pripadajočih vrednostnih papirjev pa nekaj manj kot 15 milijonov evrov. Sredstev, ki so se nabrala z donosi, izplačili in denarnimi nadomestili v zvezi s temi papirji, pa je še za nekaj manj kot štiri milijone evrov, so povedali v Centralni klirinško depotni družbi (KDD).

Gre za premoženje iz tako imenovanih certifikatov, pridobljenih v privatizaciji. Vrednostni papirji so se takrat vpisali na registrske račune, ki pa jih je država z letom 2017 ukinila. Kdor od takrat ni naredil ničesar, ima čas za ukrepanje do 31. decembra. Svoje premoženje, do katerega je lahko upravičen tudi kot dedič, mora prenesti na trgovalni račun pri banki ali borznoposredniški hiši, sicer bo dokončno ostal brez njega.

Imetniki so do konca leta upravičeni še do dividend

Kot so opozorili v Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD), gre za precejšnja sredstva. Delničarji so namreč razpršeni po številnih družbah, tudi takšnih, kot so Krka, Zavarovalnica Triglav in Petrol, ki kotirajo na Ljubljanski borzi. Poleg tega so ti imetniki do konca leta upravičeni še do dividend, ki jim v zadnjih petih letih niso bile izplačane.

»V začetku oktobra je bilo denimo 4103 takšnih delničarjev v Zavarovalnici Triglav s skupno 42.561 delnicami, kar predstavlja 1,55 milijona evrov. V primeru družbe Krka je takšnih delničarjev 294 s skupno 28.476 delnicami, kar predstavlja približno 3,3 milijone evrov ali povprečno dobrih 11.000 evrov na osebo. V Petrolu je takšnih delničarjev 574 z vrednostjo delnic v višini 1,23 milijona evrov,« so opozorili.

Vse upravičence, ki odlašajo z ureditvijo položaja in vložitvijo zahteve, tudi v KDD, kjer se uredi oziroma vloži zahtevo za prenos, pozivajo, naj to storijo čim prej in naj ne čakajo na zadnji dan. »Glede na razmeroma gladek dosedanji potek procesa tudi v tej zadnji fazi ne pričakujemo težav,« so povedali in dodali, da so pripravljeni na ustrezno obravnavo vseh prehodnih primerov.