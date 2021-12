Spremenjeni način igranja Davisovega pokala se v zadnjih letih kaže v najlepši luči. Čeprav ga mnogi teniški privrženci nikoli ne bodo vzeli za svojega, dvoboji na nevtralnem terenu na izpadanje kažejo izjemno razburljive dvoboje. Trije polfinalisti (kot zadnja se je včeraj v polfinale po posamičnih zmagah Daniila Medvedjeva in Andreja Rubljova uvrstila Rusija po zmagi nad Švedsko) so se med najboljšo četverico prebili z zmago med dvojicami, potem ko so bili dvoboji po igrah posameznikov izenačeni.

Prvi polfinalisti so postali Hrvati, pri katerih je bil junak Borna Gojo. Triindvajsetletni igralec je na svetovni lestvici šele na 279. mestu, v uvodnem dvoboju proti Italiji pa je presenetil Lorenza Sonega, 27. igralca sveta. Jannik Sinner je dobil tesen dvoboj proti Marinu Čiliću, v nadaljevanju pa sta olimpijska prvaka Nikola Mektić in Mate Pavić potrdila naziv najboljše dvojice sveta. V drugem polfinalu so Nemci presenetili Veliko Britanijo, pri kateri bi igro dvojic lahko preprečil udeleženec sklepnega turnirja najboljše osmerice Cameron Norrie, a je izgubil proti Janu Lennardu Stuffu. Igra dvojic je bila izjemno razburljiva, dobila pa sta jo Nemca Kevin Krawietz in Tim Pütz, ki sta v podaljšani igri drugega niza proti favoritoma Joeju Salisburyju in Nealu Skupskiju po zaostanku z 0:5 dobila sedem točk zapored ter svoji državi brez najboljšega igralca Alexandra Zvereva priigrala uvrstitev med najboljšo četverico.

Nič manj razburljiv ni bil četrtfinalni dvoboj v Madridu med Kazahstanom in Srbijo, ki je po prvem dvoboju presenetljivo zaostajala, saj je po treh urah in 18 minutah Mihail Kukuškin presenetil Miomirja Kecmanovića. Preobrat je uprizoril Novak Đoković. Prvi igralec sveta je najprej s 6:3, 6:4 premagal Aleksandra Bublika, v nadaljevanju pa v paru z Nikolo Ćaćićem s 6:2, 2:6, 6:3 še kazahstanski par Andrej Golubjev-Aleksandr Nedovjesov.

Danes se v Madridu obeta polfinalni derbi med sosednjima državama Hrvaško in Srbijo. Hrvati bodo morali, če želijo napredovati v veliki finale, dobiti en dvoboj med posamezniki, saj je težko verjeti, da bi lahko Nikola Mektić in Mate Pavić doživela poraz med dvojicami. »Menim, da se obeta pravi teniški praznik, da bomo igrali finale pred finalom. Oboji si želimo zmagati, saj smo navsezadnje sosedje in hkrati veliki tekmeci. V igri ni le medsebojna zmaga, temveč tudi veliko rivalstvo. Prepričan pa sem, da bomo ne glede na polfinalni razplet ostali dobri prijatelji,« napoveduje Novak Đoković.

Medsebojna statistika je izrazito na strani Srbije. Reprezentanci sta se doslej pomerili dvakrat, obakrat pa je igral glavno vlogo prvi igralec sveta. Leta 2010 je v Splitu za zmago Srbije s 4:1 s 3:0 v nizih premagal Ivana Ljubičića in Marina Čilića. Pet let kasneje sta se reprezentanci pomerili v Kraljevu, kjer je Srbija slavila zmago kar s 5:0. Đoković je bil s 3:0 boljši od Mateja Delića, skupaj z Nenadom Zimonjićem pa sta med dvojicami brez izgubljene niza nadigrala hrvaški par Marin Draganja-Franko Škugor.