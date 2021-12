Rusija bo kmalu predlagala sklenitev novega evropskega varnostnega sporazuma, ki bi predvidel, da se zveza Nato ne bo več širila proti vzhodu, je dejal zunanji minister Sergej Lavrov na srečanju članic Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). Lavrov je takšno sporočilo prenesel tudi ameriškemu zunanjemu ministru Antonyju Blinknu, s katerim sta se sešla ob robu zasedanja OVSE na Švedskem. Če Zahod na varnostna zagotovila Rusiji ne bo pripravljen, pa je napovedal ukrepe za zagotavljanje lastne varnosti, a ni povedal, kakšne. »Vojaška infrastruktura Nata se približuje ruskim mejam. Nočna mora vojaškega spopada se vrača,« je dejal Lavrov na zasedanju OVSE.

Srečanje z Blinknom je potekalo ob zaostrenih razmerah zaradi Ukrajine, saj Zahod javno izraža sume, da se Rusija pripravlja na vojaški napad. Moskva to zanika, je pa Lavrov dejal, da bo ukrepala, če bi ZDA Ukrajino potegnile v »svoje geopolitične igre«. Ukrajinsko politično vodstvo si želi približevanja Evropski uniji in Natu.

Blinken je po srečanju z Lavrovom ponovil prejšnje besede, da bo Rusija plačala »visoko ceno«, če bi napadla Ukrajino. Več ni hotel povedati, dejal je le, da »Moskva zelo dobro ve, kaj vse je mogoče«. Pozval je k diplomatskemu reševanju problemov, zmanjšanju števila ruskih vojakov ob meji z Ukrajino, kjer jih je po ocenah zdaj 90.000, in polnemu izpolnjevanju ukrajinskih in ruskih zavez iz sporazuma iz Minska iz leta 2014, ki predvideva volitve na proruskem ukrajinskem vzhodu in vzpostavitev oblasti Kijeva nad območjem.

Lavrov se je zavzel tudi za zmanjšanje napetosti z ZDA s preklicem izgona diplomatov iz obeh držav, Moskva pa si želi tudi novo srečanje predsednikov Putina in Bidna, ki sta se v Ženevi sestala junija. agencije