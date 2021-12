Prav Združenje teniških igralk (WTA) v teh dneh žanje ogromno simpatij in priznaj. Vodja tekmovanja Steve Simon je šel zaradi usode tekmovalke tako daleč, da je Kitajski, svojemu največjemu trgu, zagrozil z odvzemom vseh turnirjev.

V ozadju je zgodba iz novembra, ko je igralka na socialnih omrežjih na Kitajskem obdolžila visokega funkcionarja, da jo je spolno nadlegoval. Njene objave na omrežjih je cenzura na Kitajskem hitro izbrisala, z njo pa ni bilo moč vzpostaviti kontakta.

Na Kitajskem so sicer ponudili prve dokaze, da je igralka živa in zdrava, na WTA pa so podvomili v verodostojnost gradiv. Še naprej zahtevajo dokaze, da 35-letna igralka ni žrtev cenzure in pritiskov pri svoji komunikaciji. Od oblasti pa zahtevajo, da obtožbe konkretno razišče, sicer bo WTA uresničila grožnjo in Kitajski odvzela organizacijo vseh tekmovanj.

Številni so od Moka zahtevali enako držo, kot jo ima WTA, zato so se pojavili tudi prvi pozivi k bojkotu zimskih olimpijskih iger v Pekingu februarja prihodnje leto.

Da ne gre vsega metati v isti koš, pa so opozorili kitajski prireditelji, ki so zapisali, da delijo zaskrbljenost nad usodo igralke s številnimi ljudmi in organizacijami.

»Včeraj smo se ponovno povezali z igralko. Ponudili smo ji široko podporo in z njo bomo redno v stiku. Osebno se bodo predstavniki Moka z njo srečali januarja,« danes odgovarjajo v Mednarodnem olimpijskem komiteju, kjer so prepričani, da obstajajo številne poti, da se preveri počutje Pengove.

Simpatije pa so odkrite pri odločni drži WTA. Tam pravijo, da vplivni ljudje nikakor ne smejo ignorirati spolnih zlorab in nadlegovanja. Če bi se temu pridružila WTA, bi zanemarili svoj izvor, saj je bil nastanek organizacije namenjen izenačenju pravic igralk.

To stališče je javno podprl tudi prvi igralec sveta Srb Novak Đoković, pa tudi združenje igralcev ATP. Vodja ATP Andrea Gaudenzi pa je javno opozoril, da še vedno obstajajo številni razlogi za resno skrb nad statusom Pengove, zato je zahteval neposreden stik med igralko in odgovornimi na WTA.

WTA pa počasi dobiva vlogo prve velike športne organizacije s pravim pogumom in dejanji. Vsa večja športna združenja na čelu z Mokom, tudi Uefa in Fifa, ki s svojimi člani uspešno tržita proizvode na Kitajskem, so bila doslej izredno previdna pri ocenah in pozivih v zvezi s človekovimi pravicami v tej državi, ki za vse velja za največje tržišče.

Drža športnih organizacij je bila v preteklosti prej obratna. Še vedno je znano distanciranje lige NBA do izjav menedžerja Houstona, ki je pred leti na Twitterju podprl demokratične strukture v Hongkongu. V strahu, da izgubijo trg, je bila NBA daleč od podpore tem strukturam.

Vse tesneje s Kitajsko sodeluje tudi Evropska nogometna zveza. Poleti so na evropskem prvenstvu pozornost zbujale reklame s kitajskimi pismenkami. Tudi Svetovna atletika je glavnega pokrovitelja diamantne lige našla na Kitajskem. Tudi formula 1 je nedavno podaljšala pogodbo za izvedbo dirk v Šanghaju, s pomočjo sponzorjev pa bo Kitajska dobila tudi svojega prvega dirkača.

Zaradi vsega naštetega drža vodstva WTA žanje vse več spoštovanja.