V mednarodni operaciji EMMA7, uperjeni proti denarnim mulam, ki nezakonito prejemajo denarna sredstva, povezana predvsem z računalniško kriminaliteto, so po podatkih Europola identificirali več kot 18.000 denarnih mul, prijeli pa 1800. Zaznali so 7000 goljufivih transakcij in tako preprečili več kot 70 milijonov evrov težko oškodovanje. Operacija je potekala od sredine septembra do konca novembra, sodelovali pa so varnostni organi 27 držav, poleg držav EU še ZDA, Avstralija, Kolumbija, Hongkong in Švica. Naša policija je preiskovala 126 primerov, v katerih je bilo tako doma kot v tujini identificiranih 156 denarnih mul, povezanih z goljufijami, napadi na informacijske sisteme in pranjem denarja. Na svoje račune so prejele skupno več kot pet milijonov evrov denarja, povezanega z nezakonitimi posli.

Z denarnimi mulami označujejo osebe, ki na svoje transakcijske račune prejmejo denarna nakazila, ki izvirajo iz kaznivih dejanj. Običajno s področja računalniške kriminalitete, kot so vdori v informacijske sisteme in različne oblike spletnih goljufij. Denimo tako imenovane CEO oziroma direktorske goljufije, goljufije BEC, povezane s prestrezanjem elektronske poslovne korespondence, nigerijske in ljubezenske goljufije, investicijska vlaganja v lažne spletne platforme. Mule po prejemu denarja dvignejo gotovino ali ga nakažejo na druge bančne račune, najpogosteje odprte v tujini.