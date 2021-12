Posebna pozornost je namenjena inovacijam, kar podjetja spodbuja k ustvarjanju inovativnih rešitev za odgovore na trajnostna vprašanja. Zmagovalec v kategoriji malih in srednje velikih podjetij je Komunala Kranj, in sicer za Projekt Komunala Kranj in Fundacija Vincenca Drakslerja – z roko v roki. »Gre za celovito, dolgoročno in produktivno sodelovanje pri različnih projektih in dogodkih: Štacuna Zarica, Izmenjevalnica oblačil, projekt Sveče lahko gorijo tudi drugače itd. Fundacija je socialno podjetje, katerega glavno področje so programi preprečevanja odvisnosti. »V projektu smo prepoznali iskrenost, tesno sodelovanje, izmenjavo znanj na obeh straneh ter koristi za oba partnerja in skupnost, v kateri delujeta,« so pojasnili člani komisije. Zmagovalec v kategoriji velikih podjetij pa je družba Kostak, in sicer za projekt Salon pohištva iz ponovne uporabe. Čeprav je tovrstnih iniciativ v Sloveniji že kar nekaj, je žirijo prepričala predvsem sistematičnost projekta in partnerstva, v okviru katerega je Kostak zelo dobro operacionaliziral enega izmed trajnostnih modelov krožnega gospodarjenja. Ta omogoča enostavno implementacijo in jasno spremljanje učinkov na okolje. Prejemnik posebne nagrade za inovativnost je Alojz Verbovšek za projekt Voziček Oldi, ki omogoča hudo bolnim, da vzpostavijo stik z naravo.